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رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الغائب اليوم على ضحايا الزلزال

الجمعة، 10 فبراير 2023 11:06 ص
رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الغائب اليوم على ضحايا الزلزال صلاة الغائب
إيمان حنا

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وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بإقامة صلاة الغائب، اليوم الجمعة، في جميع مساجد دولة الإمارات على أرواح ضحايا زلزال تركيا وسوريا.

وكانت دولة الإمارات قد أرسلت مساعدات إلى سوريا وتركيا، إلى جانب فرق إنقاذ تساعد في انتشال العالقين تحت الأنقاض.

وتتوزع فرق الإنقاذ الإماراتية على 3 مناطق هي الأصعب في كهرمان مرعش التركية، منذ حدوث الزلزال فجر الإثنين، علما بأن المحافظة تعد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

كما أمر بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال، إلى جانب إنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ، كما أمر بإرسال إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا، لتستفيد منها الأسر في المناطق الأكثر تأثرا بتداعياته.

وفى السياق نفسه وجه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد ، بمساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين في سوريا جراء الزلزال بقيمة 50 مليون درهم، من خلال "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.


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