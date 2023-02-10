حياة كريمة.. اعرف المشروعات المنفذة بنسبة 100% بقرية المعصرة فى المنيا

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، وكلاء الوزراء، ومديري المديريات الخدمية، وأحمد العمدة منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا، ممثلي جهاز التعمير والهيئات والشركات القائمة على تنفيذ الاعمال، وعدد من الجهات المعنية.

شملت جولة النائب كل المشروعات بقرية المعصرة، للتعرف على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، ومتابعة معايير الكفاءة والجودة لكافة المشروعات، مشدداً على نهو كافة المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد.

قال نائب المحافظ، إنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمه بقرية المعصرة ومن تلك المشروعات على سبيل المثال لا الحصر، الانتهاء من انشاء المجمع الخدمي والمجمع الزراعي، بنسبة تنفيذ 100%، والانتهاء من انشاء مركز شباب المعصرة (مبنى ـ ملعب ـ سور) - انشاء جديد، كما تم الانتهاء من انشاء وحدات للإسعاف - انشاء جديد، والانتهاء من اعمال رفع كفاءة وتطوير وحدة اجتماعية بالقرية بنسبة تنفيذ 100%، والانتهاء من توسعة 3 مدارس وهى (مدرسة عزبة جادالله الابتدائية بسعة 13 فصلا، ومدرسة الشهيد مدحت صالح الابتدائية 15 فصلا، مدرسة وحدة معصرة ملوى 12 فصلا)، بالإضافة الى تطوير ورفع كفاءة 4 مدارس أخرى وهي (مدرسة معصرة ملوى الاعدادية المشتركة (ث. ع) مستضاف، ومدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، ومدرسة المعصرة الابتدائية (هيئة كير)، ومدرسة معصرة ملوى الثانوية).