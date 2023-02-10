اليوم السابع
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حبس دجال قصر النيل لممارسته أعمال شعوذة عبر الفيس بوك 4 أيام على ذمة التحقيق

الجمعة، 10 فبراير 2023 11:03 م
حبس دجال قصر النيل لممارسته أعمال شعوذة عبر الفيس بوك 4 أيام على ذمة التحقيق ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة قصر النيل حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بالدجل والشعوذة .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى.

بإجراء التحريات، أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وعقب تقنيين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة وبحوزته (هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم").

بمواجهته أقر بقيامه بالنصب على ضحاياه، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة "الإنترنت" مقابل مبلغ مالى.

 


الدجل والشعوذه

النصب على المواطنين

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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