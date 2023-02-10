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جامعة الزقازيق تشارك بوفد طلابى فى رحلة "اعرف بلدك" لمدينتى الأقصر وأسوان

الجمعة، 10 فبراير 2023 09:43 م
جامعة الزقازيق تشارك بوفد طلابى فى رحلة "اعرف بلدك" لمدينتى الأقصر وأسوان وفد طلابى فى رحلة إعرف بلدك"
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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شاركت جامعة الزقازيق بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة، بوفد من 49 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة في رحلة "أعرف بلدك"، ضمن سلسلة الرحلات المخصصة لطلاب الجامعات، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، والدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى، عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، تزامنا مع إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية بمدينتي الأقصر وأسوان ، في إطار مشروع قطار الشباب خلال الفترة من 3 – 10 فبراير الجارى.

وأكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، أن مثل هذه الفعاليات تسهم فى تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية واستثمار أوقات الفراغ وتنمية روح الولاء والانتماء لبلدهم، والتعارف وتبادل الخبرات بين شباب الجامعات المختلفة وتشجيع السياحة الداخلية والعمل على إنعاش الإقتصاد بالمدن السياحية المصرية.

جانب من الرحلة
جانب من الرحلة

 

وفد طلابى فى رحلة إعرف بلدك (1)
وفد طلابى فى رحلة إعرف بلدك (1)

 

وفد طلابى فى رحلة إعرف بلدك (2)
وفد طلابى فى رحلة إعرف بلدك (2)



 


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