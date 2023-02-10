تعليم القليوبية: انتهاء استعدادات استقبال الطلاب بالفصل الدراسى الثانى

القليوبية ـ إبراهيم سالم

أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من الدراسة، والتي من المقرر أن تنطلق الأحد المقبل، كما تم التأكيد على سلامة وكفاءة الأبواب والشبابيك ولمبات الإضاءة وأسلاك الكهرباء المكشوفة، وتثبيت البوابات الحديدية جيداً، وعدم تواجد زجاج مكسور، والانتهاء من أعمال النجارة والسباكة.

كما شددت، على عزل أماكن الصيانة أو البناء عن الأماكن المتواجد بها الطلبة، والتأكيد على ضرورة انضباط العملية التعليمية داخل المدارس وتوزيع الكتب المدرسية مع بداية الدراسة للترم الثاني، والتأكيد على تواجد عمالة كافية داخل جميع المدارس بنطاق المحافظة.

من ناحيته، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على المدارس وإزالة كافة الباعة الجائلين ورفع القمامة والإشغالات خاصة المتواجدة بجوار المدارس وذلك بصفة مستمرة بالتنسيق مع مديرية الأمن، وذلك حرصاً على سلامة وصحة الطلبة والطالبات، والتأكيد على انتظام حركة المواصلات بين القرى والمراكز، وثبات أسعار تذاكر الركوب ومحاسبة المخالفين.

كما وجه المحافظ، بضرورة القيام بحملات أمنية انضباطية أمام مدارس الفتيات للحد من التحرش والمعاكسات والتأكيد على جميع الجهات المعنية (صحة - إسعاف- حماية مدنية - ري - شركة المياه - رؤساء المراكز والمدن والأحياء)، وكذلك على التواجد بغرف العمليات التابعة لهم على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين.