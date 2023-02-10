تحفة معمارية.. أهم المعلومات عن قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى (صور)

يضم مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا تحفة معمارية مطلة على نهر النيل مباشرة، وهو قصر الأمير يوسف كمال ابن الأمير أحمد كمال باشا، في أوائل القرن، والذي أنشئ فى عام 1908 مجموعته المعمارية، ويستعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن القصر.

1. بناه المهندس أنطونيو لاشياك، وهو من أشهر المعماريين الذين قدِموا إلى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، وقد استغرق بناء المجموعة 13 عاما كما يؤكد المؤرخون، وتم تسجيله كأثر إسلامى عام ‏1988.

2. تتكون مجموعة الأمير يوسف كمال من 9 وحدات معمارية فريدة، أقيمت على مساحة ‏10‏ أفدنة، موزعة من الشمال إلى الجنوب، وهي "مبنى القصر، مبنى السلاملك، مبنى قاعة الطعام، ضريح الشيخ عمران، مبنى المطبخ، المغسلة، مبنى تفتيش دائرة الأمير يوسف كمال، مبنى سكن ناظر دائرة الأمير يوسف كمال، النافورة السبيل، الأسوار المحيطة بالمجموعة المعمارية"، وتعد وحدات القصر التسع مزيجًا من الطرازين الأوروبى والإسلامى.

3. يتكون القصر من الداخل من دورين وبدروم ودور مسحور وسطح والدور الأرضى، ومن أجمل ما يوجد بالقصر "أسانسير خشبى صنعه الأمير خصيصًا لوالدته المريضة بالقلب"، وتحتل قاعة الطعام الجنوب الغربى من السلاملك، ولها 4 واجهات خزف.

4. الأمير يوسف كمال فهو أحد أبرز أمراء أسرة محمد علي، وكان عاشقًا للفن، لديه شغف كبير نحو شراء اللوحات الفنية وكان يجوب العالم من أجل شراء القطع الفنية النادرة ليهديها للمتاحف، وهو مؤسس مدرسة الفنون الجميلة عام 1905م، وجمعية محبي الفنون الجميلة عام 1924م، كما أنه من المشاركين في تأسيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما، كما يعتبر الأمير يوسف كمال رحالة وجغرافى مصري بارز.

5. عُرف الأمير بعشق الصيد والإبحار في القراءات التاريخية، وكان كثير السفر إلى عدة بلاد كأفريقيا الجنوبية وبعض بلاد الهند، وهو من جامعي المقتنيات والكتب.



6. كان الأمير يوسف كمال من أغنى المصريين في النصف الأول من القرن العشرين، ففي عام 1934م قدرت ثروته بحوالي 10 ملايين جنيه، وكان في هذا العام أغنى شخصية في مصر، وكان له دور كبير فى تنمية عدد كبير من قرى الصعيد، بعدما ساعد فى دخول بعض التقنيات الزراعية الحديثة فى نجع حمادى، وساعد فى تطوير الزراعة هناك.

7. تذاكر دخول للقصر 10 جنيهات للمصريين و5 جنيهات، للطلاب وللأجانب 40 جنيها، وللطلبة الأجانب 20 جنيها.

































