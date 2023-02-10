تحرير 38 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحلات بمركز العدوة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالتعاون مع التموين والإدارة الصحية والطب البيطري، حملة تموينية وتفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة والمنافذ الغذائية والمخابز البلدية بدائرة المركز، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

وقال أحمد خلف رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 38 مخالفة، منها 32 مخالفة للمخابز البلدية، وجاءت المخالفات ما بين (نقص وزن، ومواصفات، وعدم وجود سجلات)، و6 مخالفات في مجال الأسواق، لعدم وجود شهادات صحية، وسلع بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط كميات زيت وسكر وارز (٤٧ كرتونة زيت و٦٠ كيلو سكر و٨٠ كيلو ارز)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالتعاون مع التموين والإدارة الصحية والطب البيطري، حملة تموينية وتفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة والمنافذ الغذائية والمخابز البلدية بقرية دلجا، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

من جانبه قال عامر طه رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 14 محضر للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات، (ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم إعلان ونظافة وعدم إعطاء بون ونظافة) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



جانب من المخالفات (2)



جانب من المخالفات (3)



جانب من المخالفات (4)