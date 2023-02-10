اليوم السابع
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تحرير 20 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة على الأسواق بمركز مغاغة فى المنيا

الجمعة، 10 فبراير 2023 02:43 م
تحرير 20 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة على الأسواق بمركز مغاغة فى المنيا جانب من الحملة
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال الدكتور محمد حلمى رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة منها، 5 محاضر تموينية (لعدم إعلان، ومنتجات بدون صلاحية ومجهولة المصدر)، و5 محاضر صحية (لعدم الاحتفاظ بشهادات صحية، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة)، و10 محاضر إزالات لتعديات على حرم الطريق العام، بالإضافة إلى ضبط أحد التجار يقوم ببيع السماد المدعم، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالتعاون مع التموين والإدارة الصحية والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية، حملة تموينية وتفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة والمنافذ الغذائية والمخابز البلدية بدائرة المركز.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالتعاون مع التموين والإدارة الصحية والطب البيطري، حملة تموينية وتفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة والمنافذ الغذائية والمخابز البلدية بقرية دلجا، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدى لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

من جانبه، قال عامر طه رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن تحرير 14 محضر للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات، (ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم إعلان ونظافة وعدم إعطاء بون ونظافة) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (1)

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (2)

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة (3)

 

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة (4)

 

جانب من الحملة (5)
جانب من الحملة (5)

 


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