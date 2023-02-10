تحرير 16 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية خلال الأسبوع الماضى بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري نجحت في تحرير 16 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي مضبوطات بلغت 48 كجم، وذلك خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها إدارة المجازر بالمديرية للتفتيش علي محال الجزارة خلال الأسبوع الماضي بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وشرطة المسطحات والوحدات المحلية للمدن.

وأضاف الداودي، أن الحملات التفتيشية استهدفت مراكز "قنا، نقادة، دشنا، نجع حمادي، فرشوط، أبوتشت" للتفتيش على أسواق وأماكن بيع اللحوم حفاظا على صحة المواطن، مشيرا إلي أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها إلي هيئة سلامة الغذاء للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.