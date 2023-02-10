اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 فبراير 2023 01:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 16 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية خلال الأسبوع الماضى بقنا

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:36 م
تحرير 16 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية خلال الأسبوع الماضى بقنا محافظ قنا
قنا: صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري نجحت في تحرير 16 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي مضبوطات بلغت 48 كجم، وذلك خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها إدارة المجازر بالمديرية للتفتيش علي محال الجزارة خلال الأسبوع الماضي بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وشرطة المسطحات والوحدات المحلية للمدن.

وأضاف الداودي، أن الحملات التفتيشية استهدفت مراكز "قنا، نقادة، دشنا، نجع حمادي، فرشوط، أبوتشت" للتفتيش على أسواق وأماكن بيع اللحوم حفاظا على صحة المواطن، مشيرا إلي أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها إلي هيئة سلامة الغذاء للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.

 وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

 

بيطري قنا

تموين قنا

حملات بقنا

محافظ قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة