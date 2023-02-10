اليوم السابع
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المطران جورج شيحان يترأس القداس الاحتفالى لعيد القديس مارمارون بحى الظاهر

الجمعة، 10 فبراير 2023 02:00 م
المطران جورج شيحان يترأس القداس الاحتفالى لعيد القديس مارمارون بحى الظاهر
كتب ـ محمد الأحمدى

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ترأس المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال أفريقيا، مساء أمس، القداس الاحتفالي بمناسبة عيد القديس "مار مارون" أبو الطائفة المارونية، من كاتدرائية القديس يوسف بحي الظاهر. 
 
شاركه في صلاة القداس كلا من: الخورى نادر جورج، الخورى نبيل هب الريح، والخورى جوزيف طيره.
 
كما قدمت جوقة القديس يوسف الترانيم الروحية  بقيادة الخورى جورج خطار. 
 
وقال المطران جورج شيحان في عظته: "تجمعنا الكنيسة اليوم لنحتفل بعيد مار مارون، الكاهن والناسك أبى الكنيسة المارونية وفخرها ورافع لواء إيمانها وأمجادها مدى الأجيال.
 
وأضاف شيحان: "إن كلمات الرب يسوع في الإنجيل كانت بمثابة خارطة طريق إتبعها القديس مارون بكل أمانة مسلمًا أمره للرب يسوع الذي أحبه والذي جعل من كلمات إنجيله أسلوب حياة مرتكزة على التجرد والصلاة والانجذاب الكلّي نحو السماء متأملاً في كمالات الله، عائشًا من أعمال يديه وشغل الأرض قاهرًا جسده باللباس الخشن مع تحريم الجلوس أحيانًا والنوم لساعات قليلة. منصرفًا إلى وعظ الزوار وإرشادهم وتعزية المصابين والحزانى منهم. وبما أن الله غنيّ، كثير الإحسان إلى قديسيه منحه موهبة الشفاء.". 
 
واختتم شيحان: "نحن نتعلم من القديس مارون ومن سائر القديسين الأساليب والطرق التي تساعد للوصول إلى القداسة."
 
احتفال الطائفة المارونية
احتفال الطائفة المارونية

المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان

جانب من العظة
جانب من العظة
 

الطائفه المارونيه

الكنيسه المارونيه

المطران جورج شيحان

مارمارون

القديس مارمارون



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