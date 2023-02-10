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الكرملين: بوتين يلقى كلمته أمام الجمعية الفيدرالية الروسية 21 فبراير

الجمعة، 10 فبراير 2023 02:21 م
الكرملين: بوتين يلقى كلمته أمام الجمعية الفيدرالية الروسية 21 فبراير بوتين
وكالات الأنباء

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أعلن المتحدث الرسمى باسم الكرملين دميترى بيسكوف أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سوف يلقى كلمته أمام الجمعية الفيدرالية 21 فبراير الجارى، حسبما نقلت ".

وقال بيسكوف اليوم الجمعة، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أن كلمة الرئيس الروسى سوف تخصص للوضع الراهن، بما فى ذلك سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا وكذلك للوضع الاقتصادي وغيرها من القضايا الاجتماعية.

وسيلقي الرئيس بوتين كلمته في مجمع "غوستيني دفور"، ونظرا لحساسية الوضع الراهن سوف يتم دعوة فئات جديدة لحضور هذه الكلمة، بما في ذلك عدد من المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

ووفقا للدستور الروسي، فإن رئيس البلاد يخاطب الجمعية الفدرالية بغرفتيها مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي بكلمة سنوية حول الوضع في البلاد، وحول المسارات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة. 

وكانت آخر مرة يتوجه فيها الرئيس فلاديمير بوتين بخطاب إلى الجمعية الفدرالية الروسية في أبريل 2021. وقد أجل الرئيس خطابه نهاية العام الماضي ليكون مطلع هذا العام.

 


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