اليوم السابع
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القبض على متهم بتزوير محررات رسمية فى الدقهلية

الجمعة، 10 فبراير 2023 01:49 م
القبض على متهم بتزوير محررات رسمية فى الدقهلية حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقا ًوقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الكردى بالدقهلية، وتم ضبط (عدد 35 نموذج بصمة خاتم شعار الجمهورية المُقلد منسوب لجهات مختلفة - كمية من المحررات الرسمية "خالية البيانات" ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المُقلد منسوب لجهات مختلفة - كمية من ورق الكلك ممهور بأكلاشيه منسوب لجهات مختلفة- هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على صور المستندات المضبوطة ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه لإجرامى").

 

بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأنه يقوم بتزوير وترويج المحررات الرسمية على عملائه مقابل حصوله على مبالغ مالية وأضاف بأن القائم بإصطناع الأختام المضبوطة بحيازته (أحد الأشخاص) تم تحديد الأخير وتبين أنه (مقيم بذات الدائرة "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا "تزوير").

 

 

 


تزوير

تزوير محررات رسميه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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