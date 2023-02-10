العراق: إجراءات الحكومة والبنك المركزي تهدف لتطوير السياسات النقدية

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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي تهدف لتطوير وإصلاح السياسة النقدية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الجمعة، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له التقى، في واشنطن، نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو، ومساعد وزير الخزانة اليزابيث، وكبار موظفي الوزارة المعنيين ب‍العراق والشرق الأوسط، حيث تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي بين البلدين".

وأشار الوفد العراقي - وفقًا للبيان - إلى الأولوية الحكومية في تعزيز الاستثمار والتجارة وتنويع مصادر الطاقة، فضلاً عن مواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي؛ وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاح للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وأهمية استمرار الاجتماعات الفنية بين المختصين في هذا الجانب.