الدفاع الروسية: إحباط محاولة إنزال أوكرانية في مقاطعة خيرسون

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من القوات الروسية تصدت بنجاح في مقاطعة خيرسون لمحاولة إنزال مجموعة من المخربين الأوكرانيين على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان لها اليوم الجمعة:"تمكن أفراد سلاح استطلاع بمساعدة طائرة مسيرة من اكتشاف مجموعة استطلاع وتخريب معادية، حاول عناصرها الاقتراب من الضفة اليسرى لنهر دنيبر باستخدام قارب"، مشيرة إلى تم نقل إحداثيات موقع الإنزال المحتمل إلى مركز القيادة بالقوات الروسية.

وأضاف البيان:"تم إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة تجاه مجموعة الاستطلاع والتخريب المعادية لدى اقترابها من الشاطئ وجرى القضاء عليها".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن العسكريين الروس يطلقون النار من الأسلحة الخفيفة على الضفة المقابلة بشكل دوري من أجل منع وحدات العدو من الاقتراب من شاطئ نهر دنيبر.

وفي سياق متصل، أعلن القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين اليوم أن الجيش الروسي يعزز وجوده في الجزء الجنوبي من مدينة أوجليدار.

وقال بوشيلين وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن المجموعات الهجومية التابعة لمجموعة "فاجنر" تحصنت في الجزء الشمالي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) وقطعت 3 من 4 طرق مؤدية إلى المدينة.

وأضاف أن قوات كييف تقوم بنقل جزء من الاحتياطيات من اتجاه أرتيوموفسك بالقرب من مدينة أوجليدار من أجل استقرار الوضع في منطقة المدينة، وهناك تفكيك للاحتياطيات في اتجاهات مختلفة.