وأعلن المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) -في بيان- أن رئيس المجلس عقد، الخميس، اجتماعا تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية لدراسة سبل تقديم المزيد من الدعم لمنكوبي وضحايا الزلزال الذي ضرب جمهوريتي سوريا وتركيا.

حيث تمت دراسة اقتراحات لأشكال من المساعدة تتمثل في تخصيص قسط من ميزانية المجلس الشعبي لتقديمها كهبة مالية للمتضررين، إلى جانب فتح حساب بنكي لجمع تبرعات الجمعيات والمواطنين الراغبين في المساهمة في هذه المبادرة، وكذلك تسيير قافلة طبية تضم في عدادها النواب الممارسين لمهنة الطب القادرين على تقديم المساعدة في هذا الخصوص.

وبحسب البيان، يدرس المجلس عقد اجتماع افتراضي لمكتب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ترأسه الجزائر وتخصيص جدول أعماله لحث بقية برلمانات دول العالم الإسلامي لتقديم مساعدات تضامنية لهاتين الدولتين.