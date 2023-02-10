ارتفاع عدد مصابى انهيار عقار دمنهور بسبب انفجار أنبوبة غاز إلى 23 شخصا.. صور

البحيرة - ناصر جودة

ارتفع منذ قليل ضحايا حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمدينة دمنهور إلى شخصين واصابة 23 آخرين بإصابات مختلفة بأنحاء الجسم .

وتواصل قوات الحماية المدنية بالبحيرة جهودها لإزالة آثار انهيار المنزل والبحث عن المفقودين.

وانتقل على الفور إلى مكان الحادث الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء احمد خلف مدير أمن البحيرة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة بالاضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت منذ قليل اصابة 12 شخصًا إثر إنهيار منزل بسبب انفجار أنبوبة غاز بمنطقة أبو الريش، بمدينة دمنهور فى محافظة البحيرة

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين انهيار منزل من 4 طوابق، بجوار سويقة أبو الريش بمدينة دمنهور، واسفر الحادث عن إصابة 12 شخص حتى الان وجار البحث عن اثنين من المفقودين.

تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن المفقودين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.



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