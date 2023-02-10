إصابة 12 شخصا فى انهيار منزل بسبب انفجار أنبوبة غاز بدمنهور فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل، 12 شخصًا إثر انهيار منزل بسبب انفجار أنبوبة غاز بمنطقة أبو الريش، بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين انهيار منزل مكون من 4 طوابق، بجوار سويقة أبو الريش بمدينة دمنهور.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا حتى الآن، وجار البحث عن اثنين من المفقودين.

تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن المفقودين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.