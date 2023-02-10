اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:41 م
إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة نارية بقنا الإسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخصان، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب دراجة نارية بالقرب من بنك التنمية الزراعي بقنا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارا يفيد انقلاب دراجة نارية أمام بنك التنمية الزراعي بشارع مصر أسوان بقنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من حمد أحمد محمد، 20 عاما، مصاب بكدمة بالركبة اليمني، وطارق زين العابدين محمد، 20 عاما، مصاب بكدمة بالركبة اليسرى، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 


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