إصابة سيدة سقطت من الطابق الثانى بمنزلها فى قنا

أصيبت سيدة، اليوم الجمعة، بعد سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها بقرية قرقطان، التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة سيدة بعد سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها بقرية قرقطان التابعة لمركز نقادة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة هدى .م ،35 عاما، كسر فى الساق اليسرى.



تم نقل المصابة لمستشفى نقادة المركزي لتلقى الرعاية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

