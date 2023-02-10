إخلاء 9 منازل وإزالة عقارين مجاورين لمنزل دمنهور المنهار حرصا على الأهالى

البحيرة - ناصر جودة

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، جهودها لإزالة آثار العقار المنهار بمدينة دمنهور، ورفع تراكم الأنقاض بالتعاون مع فرق الحماية المدنية.

وقال وهدان السيد مدير إدارة الازمات والكوارث بمحافظة البحيرة، إنه وفقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تم انعقاد لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التى قررت إخلاء 9 عقارات مجاورة للعقار المنهار من السكان حرصا على أرواح الأهالى، مضيفا أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قررت إزالة منزلين بجوار العقار المنهار وأنه جارى رصد كافة العقارات المجاورة لبيان مدى سلامتها.

وكان الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أكد أن الحصيلة النهائية لضحايا حادث انهيار مبنى بمدينة دمنهور هى 5 وفيات و24 مصابا، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام فى حالة مستقرة للغاية وتم التصريح بخروج 17 شخصا منهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه فور وقوع الحادث بعد ظهر اليوم تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وكذلك توفير الأطقم الطبية وأكياس الدم اللازمة تحسبا لأى تطورات فى الأحداث، وكذلك تم الدفع بـ18سيارة إسعاف لنقل المصابين بشكل فورى.

وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت انهيار عقار مكون من 4 طوابق، مما أدى إلى وفاة 5 اشخاص وإصابة 24 آخرين بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم.

وانتقل على الفور إلى مكان الحادث الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ومدير أمن البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأسرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين انهيار منزل من 4 طوابق، بجوار سويقة أبو الريش بمدينة دمنهور، حيث تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمى وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن المفقودين.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين لحادث انفجار أسطوانة الغاز بناحية مسجد عيد بجوار كوبرى أبو الريش بدمنهور محافظة البحيرة، الذى وقع اليوم، وأسفر عن انهيار منزل وتصدع آخر مما أدى لوقوع خسائر فى الأرواح والممتلكات تمثلت فى عدد 23 حالة إصابة ما بين كسور وكدمات وسحجات، حيث تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور لتلقى العلاج، بالإضافة إلى وقوع 4 حالات وفاة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر.

وتقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة وفقا لمدة بقاء المصاب بالمستشفى، فضلا عن 20 ألف جنيه لكل أسرة تسبب الحادث فى خسائر بممتلكاتها، وصرف إعاشة للأسر المضارة وأغطية ومراتب ومواد غذائية من الهلال الأحمر المصرى والجمعيات الشريكة للأسر، كما تم التنسيق مع مجلس مدينة دمنهور لتسكين الأسر المضارة.

وتقدمت وزيرة التضامن بخالص التعازى لأسر الضحايا موجهة بتقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة، وتعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالى.

من جانبها أعلنت الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن بالبحيرة اعتماد مبلغ 50 ألف جنيه تمهيدا لصرفها لأسرة كل متوفى فى حادث انهيار عقار مدينة دمنهور وكذلك صرف 5 آلاف جنيه لكل مصاب فى هذا الحادث المأساوى.

وأضافت أنه تم توفير كافة سبل الإعاشة لكافة المتضررين فى الحادث وتوفير أماكن بديلة لإقامتهم بالتعاون مع مجلس مدينة دمنهور.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار مكون من 4 طوابق، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بداخله، ظهر اليوم الجمعة، بشارع أبو الريش فى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة المبدئية للحادث تشير إلى وفاة 2 من سكان العقار وإصابة 23 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمى، وجميعهم يتلقون الخدمة الطبية اللازمة.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، التداعيات الصحية للحادث، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين وجارى المتابعة.