أول فيديو وصور لانهيار منزل بسبب انفجار أنبوبة غاز وإصابة 12 شخصا فى دمنهور

البحيرة - ناصر جودة

تواصل قوات الحماية المدنية بالبحيرة، جهودها لإزالة آثار انهيار منزل مكون من 4 طوابق، بسبب انفجار أنبوبة غاز، والبحث عن المفقودين.





وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت منذ قليل، إصابة 12 شخصًا، إثر انهيار منزل بسبب انفجار أنبوبة غاز بمنطقة أبو الريش، بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين انهيار منزل من 4 طوابق، بجوار سويقة أبو الريش بمدينة دمنهور.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا حتى الآن، وجار البحث عن اثنين من المفقودين.

تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن المفقودين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.