أكثر من 21 ألف شخص.. حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا (إنفوجراف)

أعلنت إدارة الكوارث التركية صباح اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد الإثنين الماضى، ارتفع إلى 18342 قتيلا و74242 مصابا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

جاء ذلك فى إحصائية جديدة صباح اليوم، بعد أن تحدثت إحصائية سابقة أعلنها فؤاد أوقطاى نائب الرئيس التركى، مساء الخميس، عن 17674 قتيلا.