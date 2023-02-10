اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أكثر من 21 ألف شخص.. حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا (إنفوجراف)

الجمعة، 10 فبراير 2023 02:32 م
أكثر من 21 ألف شخص.. حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا (إنفوجراف) زلزال تركيا

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أعلنت إدارة الكوارث التركية صباح اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد الإثنين الماضى، ارتفع إلى 18342 قتيلا و74242 مصابا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

جاء ذلك فى إحصائية جديدة صباح اليوم، بعد أن تحدثت إحصائية سابقة أعلنها فؤاد أوقطاى نائب الرئيس التركى، مساء الخميس، عن 17674 قتيلا.

تركيا
 
 
فى تركيا:
18342 قتيلا 
74242 مصابا
121 شخصا تم إنقاذهم آخر 24 ساعة من تحت الأنقاض
 
فى سوريا:
3377 قتيلا وآلاف المصابين
لا تزال جهود عمليات البحث مستمرة عن الأشخاص المحاصرين تحت حطام المنازل

 


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