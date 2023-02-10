أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1730 جنيهًا للجرام

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 3-2-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب في مصر، بقيمة 10 جنيهات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1730 جنيها للجرام، وارتفاع قيمة الواردات المصرية لتصل إلى 86.6 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022.



أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 1730 جنيها للجرام من عيار 21 ارتفعت أسعار في مصر، بقيمة 10 جنيهات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مستوى 1730 جنيها للجرام، وبلغ عيار 18 سعر 1483 جنيها، وسجل عيار 24 حوالي 1977 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 13840 جنيها. ارتفعت أسعار في مصر، بقيمة 10 جنيهات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مستوى 1730 جنيها للجرام، وبلغ عيار 18 سعر 1483 جنيها، وسجل عيار 24 حوالي 1977 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 13840 جنيها.

الإحصاء: 86.6 مليار دولار واردات مصر خلال 11 شهرا بنسبة نمو 7.3% ارتفعت قيمة الواردات المصرية لتصل إلى 86.6 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 80.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 5.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.3%. ارتفعت قيمة الواردات المصرية لتصل إلى 86.6 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 80.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 5.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.3%.

وتصدرت الصين قائمة الدول المصدرة لمصر بقيمة 13.2 مليار دولار، تلتها السعودية بقيمة 7.3 مليار دولار، ثم أمريكا بقيمة 6.3 مليار دولار، وبالنسبة للسلع المستوردة، تصدرت المنتجات البترولية القائمة بقيمة 6.6 مليار دولار، تليها مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.8 مليار دولار.

الإسكان: جار الانتهاء من أعمال التشطيبات لـ20 برجا بالعاصمة الإدارية قالت وزارة الإسكان، إنه جاري الانتهاء من أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، ويضم المشروع 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم. قالت وزارة الإسكان، إنه جاري الانتهاء من أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، ويضم المشروع 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن تنفيذ مشروعي منطقة الأعمال المركزي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، و"أبراج الداون تاون"، بمدينة العلمين الجديدة، بمصر لأول مرة، يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتنفيذ المشروعات العملاقة، التي تضاهي مثيلاتها في كبرى العواصم العالمية، من أجل إحداث نقلة نوعية في العمران المصري، والعمل على جذب أكبر الشركات العالمية لفتح مقار لها بأبراج العاصمة، ووضع مدينة العلمين في قائمة وجهات السياحة العالمية.