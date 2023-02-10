أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 1730 جنيها للجرام من عيار 21

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 10 فبراير 2023، ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- اليوم مستوى 1730 جنيها للجرام، وسط ارتفاع سعر اونصة الذهب عالمياً إلى مستويات 1864 دولار، وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 1483 جنيها.

عيار 21 يسجل 1730 جنيها.

عيار 24 يسجل 1977 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13840 جنيها.



أسعار الذهب أمس الخميس 9 فبراير 2023 ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات أمس ولكنها تظل دون مستوى 1900 دولار، وسجل الذهب مستوى 1885 دولار بارتفاع قدره 0.50% في الوقت ذاته تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس قوة الدولار أمام سلة من ستة عملات رئيسية بنسبة 0.50%، وفي أعقاب الاتجاه الصاعد الضعيف إلى الآن، يمكن ربط قلة الاهتمام بشراء الذهب من قبل المستثمرين بالتعليقات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، بالإضافة إلى البيانات التي تسلط الضوء على مخاوف التضخم من دبلوماسيي الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير بعد أن شهدنا بيانات التوظيف، جدد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة جيروم باول مخاوف التضخم وسمحوا لمؤشر الدولار الأمريكي باستعادة الزخم الصعودي، بعد التراجع من أعلى مستوياته في شهر، نفس الشيء ينضم إلى غياب الإيجابيات الرئيسية عن تراجع التضخم لتأكيد الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب، ومع ذلك، أثار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر معركة طويلة مع هدف تضخم بنسبة 2.0% من خلال الاستشهاد بتوقعات تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز على نفس الخط تقريبا حيث قال إن سوق العمل لا يزال قويا للغاية وأشار إلى أن لديهم المزيد من العمل للقيام به بشأن الأسعار، ستحدد المزيد من البيانات مسار ارتفاع الأسعار، وقالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إن البنك المركزي لا يزال يركز على استعادة استقرار الأسعار، حيث لا يزال التضخم مرتفعا للغاية. وأضافت أنهم يحتاجون إلى سياسة نقدية مشددة لبعض الوقت.

لا يقتصر الأمر على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين أشاروا إلى مخاوف التضخم، ولكن دبلوماسيي الولايات المتحدة كانوا يسلطون الضوء أيضا على المخاوف التي تتحدى الاتجاه الصعودي للذهب. من بينها ، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: بينما يظل التضخم مرتفعا، كانت هناك إشارات مشجعة على أن عدم التطابق بين العرض والطلب كان يتراجع في العديد من قطاعات الاقتصاد.

وفي مكان آخر ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة مع PBS أنه لن يكون هناك ركود أمريكي في عام 2023 أو 2024. الأمر نفسه يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتمسك بسياسته النقدية المتشددة وسط مشاكل التضخم وتحدي التعافي في سعر الذهب.