2.2 مليون جنيه دعم وزارة الصحة لمستشفيات دمياط

دمياط -هيثم مراد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن دعم وزارة الصحة لمستشفيات المحافظة، والتي جاءت على النحو التالي "مستشفي دمياط العام، مستشفي الروضة، مستشفي كفر سعد، مستشفي الزرقا المركزى" بعدد من التجهيزات الطبية بقيمة مالية تقدر بـ 2.2 مليون جنيه.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هذا الأمر يأتي ضمن جهود وزارة الصحة والسكان، لدعم وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهدف توفير سبل الرعاية للمرضى كافة في مختلف المستشفيات، مضيفا أنه تم توفير 4 أجهزة Dr ثابت بأقسام الاشعة بمستشفيات دمياط العام والروضة وكفر سعد والزرقا، فضلا عن توريد جهاز سونار حديث logiq " P 3 بروب" حيث تم تركيب وتشغبل جهاز تحميض حديث دي آر (DR) ثابت بقسم الأشعة بمستشفى الزرقا المركزي وجارى استكمال تركيب باقي الأجهزة بالمستشفيات حرصا على تحسين مستوى الخدمات الصحية ورفع كفاءه أقسام الأشعة بالمستشفيات.

واضاف وكيل صحة دمياط، أن القطاع يشهد خلال الفترة الحالية تطورا كبيرا في في كافة الخدمات، موضحا أن هناك حزمة من المشروعات التنموية التي تجري الآن داخل دمياط بشأنها تطوير القطاع بأكمله، والتي جاء أبرزها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مشيرا إلي أنه من المقرر دخول بعض تلك المشروعات الي الخدمة قريبا الأمر الذي يكمل خطة تطوير الخدمات الطبية داخل المحافظة.

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إلي أن هناك خطة عمل متكاملة لضمان وصول الخدمات للمواطنين وتغطية كافة أرجاء المحافظة، وذلك من خلال قوافل مبادرة رئيس الجمهورية التي تجوب كافة قري المحافظة بشكل دوري، والتي حققت نتائج إيجابية منذ انطلاقها وحتى الآن.