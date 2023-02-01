اليوم السابع
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‫"الزراعة" تواصل متابعة رفع كفاءة الأصول التابعة بالقليوبية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:17 ص
‫"الزراعة" تواصل متابعة رفع كفاءة الأصول التابعة بالقليوبية متابعة رفع كفاءة الأصول
كتبت أسماء نصار

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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة عمليات رفع كفاءة الأصول التابعة لها بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة، للتأكد من تحقيق العائد المناسب منها.
 
وتفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الانتاج، مشتل القطاع بقها بمحافظة القليوبية، لمتابعة سير العمل، والأصول الخاصة به، حيث تم التأكيد على تطبيق قواعد الحوكمة والضوابط الكفيلة بتأمين العمل داخل تلك المزارع، سواء المزارع النباتية أو الحيوانية.
 
وشملت الزيارة ايضا تفقد موقع  الزراعة المحمية بطوخ، حيث تم التشديد علي تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاستفادة القصوي من كامل المساحات خاصة المساحات البينية، لتحقيق العائد الأمثل.
 
وأكد صالح على أهمية الدور الذي يقوم به قطاع الإنتاج والزراعات المحمية، لانجاح مبادره الوزاره من خير مزارعنا لاهالينا بتوفير كميات كبيره من السلع والمنتجات الغذائيه بانواعها المختلفه.
 
واشار الى استمرار تلك الزيارات لكافة المزارع سواء النباتية او الحيوانية او السمكية تنفيذا لتوجيهات  السيد القصير للوقوف علي قدرة هذه المزارع في المساهمة في توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين ورفع كفاءتها واستغلالها الاستغلال الاقتصادي العادل ومتابعة ادائها.
 
 

وزارة الزراعة

السلع الغذائية

الزراعة المحمية

المزارع النباتية



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