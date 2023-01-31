وزير الزراعة يتابع عمليات استكشاف وحصر الأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة

كتبت أسماء نصار

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع قيادات الوزارة المعنية بعمليات الاستكشاف والحصر التصنيفي للأراضي على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد القصير، خلال الاجتماع، أن المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة حالياً في استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي تتطلب تدقيق عمليات استكشاف وحصر وتصنيف الأراضي في المناطق الصحراوية على مستوى الجمهورية وتحديد المساحات الصالحة للزراعة بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين خاصة في ظل التحديات التي تواجه ملف الغذاء عالمياً ومحلياً.