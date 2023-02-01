وكيل "صحة الشرقية" يتابع مع وفد الاتحاد الأوروبى المشاريع المشتركة

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، وفدًا من الاتحاد الأوروبي، لمتابعة المشاريع المشتركة لدعم القطاع الصحى بالمحافظة.

في مستهل اللقاء، رحب وكيل الوزارة بالوفد الأوروبي خلال زيارته للمحافظة، ورافق أعضاء الوفد لتفقد مقرات المشاريع الممولة من الاتحاد من خلال بنك الاستثمار الأوروبي ضمن برنامج التنمية المجتمعية.

وتفقد وكيل الوزارة وأعضاء الوفد مكتب صحة ثان، ومكتب صحة النحال التابعين للإدارة الصحية بالزقازيق، ومركز الأسنان التابع لمستشفى الزقازيق العام، وذلك لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة من خلال هذه المنافذ، ومؤشرات الأداء بها، والبيانات الخاصة بالتعداد السكاني والتطعيمات، وخدمات الرعاية الأولية والمبادرات الرئاسية.

وثمن وكيل الوزارة جهود الاتحاد الأوروبي في تعزيز نظم الصحة العامة، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وقدم ممثلو الاتحاد الشكر لوكيل الوزارة والفرق الطبية العاملة على جهودهم المبذولة في تقديم الخدمات الطبية.