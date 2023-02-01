كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان سيزور العراق غداً الخميس، حسبما ذكرت وكالة الانباء العراقية.

وقالت الوزارة فى بيان تلقته الوكالة إن "وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان سيزور العراق غداً"، وأضافت انه "سيتم عقد مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره السعودي في مقر الوزارة".

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء الماضى، استرداد أكثر من 80 مليون دولار من الأموال المسروقة، وفقا للمنهاج الحكومى وضمن سعى الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهرّبة للخارج.