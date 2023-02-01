أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان سيزور العراق غداً الخميس، حسبما ذكرت وكالة الانباء العراقية.
وقالت الوزارة فى بيان تلقته الوكالة إن "وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان سيزور العراق غداً"، وأضافت انه "سيتم عقد مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره السعودي في مقر الوزارة".
من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء الماضى، استرداد أكثر من 80 مليون دولار من الأموال المسروقة، وفقا للمنهاج الحكومى وضمن سعى الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهرّبة للخارج.
وذكرت الحكومة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن الجهات المختصة تمكنت من استرداد ما يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن التحرك لاسترداد أكثر من ثلاثة ملايين دولار من دولة مجاورة.
وقال رئيس الهيئة حيدر حنون "إن صندوق استرداد الأموال يهدف لاسترداد أموال العراق المهربة وغيرها"، مبينا أنه تم استرداد الأموال في عدد من الدول.
وأضاف أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين دولار سيتم استردادها من إحدى دول الجوار، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد من أولويات المنهاج الوزاري، لافتا إلى محاصرة الفاسدين دولياً من خلال عقد الاتفاقات.
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