اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"النزاهة العراقية" تتعهد بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة للخارج

الجمعة، 13 يناير 2023 01:17 ص
"النزاهة العراقية" تتعهد بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة للخارج رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى
أ ش أ

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تعهد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، حيدر حنون، بصولات قادمة للتصدي الفساد والمفسدين واسترداد الأموال المهربة للخارج.
 
جاء ذلك خلال لقائه السفير الفرنسي في العراق إيريك شوفالييه، أمس الخميس، حيث بحثا تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الفساد واسترداد عائدات الفساد المهربة للخارج، وفقًا لبيان للهيئة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).
 
وأكد "حنون"، أهمية المساعدة القانونية بين البلدين في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول المهربة، لافتًا إلى أهمية عقد اتفاقات ومذكرات التعاون الثنائية التي تشمل التطوير والتدريب ونقل الخبرات، فضلاً عن تسليم المتهمين والأموال المهربة.
 
ودعا المسئول العراقي الشركات الفرنسية إلى العمل والاستثمار في العراق باعتباره ساحة ومناخا آمنا للمستثمرين، لا سيما بعد توفر أجواء ملائمة على مكافحة الفساد من قبل الحكومة الجديدة والقضاء، وهو ما يمثل إحدى نقاط الجذب للاستثمار الذي تعيقه التوترات الأمنية والسياسية، فضلا عن تفشي الفساد وإمكانية عرقلة وابتزاز الشركات المستثمرة.
 
من جانبه، أبدى السفير الفرنسي استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مجال مكافحة الفساد، مشيدًا بالتطور فى عمل الأجهزة الرقابية العراقية والإنجازات التي حققتها في هذه المرحلة.

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ايريك شوفالييه

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