وزير العدل يعدل اختصاص فرع توثيق المركبات فى دسوق بكفر الشيخ

كتب إبراهيم قاسم

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2023، بشأن تعديل اختصاص فرع توثيق المركبات بدسوق التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بكفر الشيخ.

ونص القرار على أن يعدل اختصاص فرع توثيق المركبات بدسوق التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بكفر الشيخ والمنشأة بالقرار الوزاري رقم 980 لسنة 2004 ليقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة بالإضافة إلى توثيق المحررات الخاصة بالمركبات فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيا أو نوعيا.

ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم 11 فبراير.

وكانت وزارة العدل شهدت قيام 185 عضوا قانونيا سبق وأن صدر لهم قرار من وزير العدل بالموافقة على نقلهم من جهات الدولة المختلفة للإنضمام إلى صفوف العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق حلف اليمين القانونية امام وزير العدل، لتسلم مهام عملهم حيث تم توزيعهم على جميع المأموريات ومكاتب التوثيق المختلفة لسد العجز بها.

وتستهدف وزارة العدل من زيادة عدد الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق حتى تلبي احتياجا المتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لاسيما وأن القانون رقم 9 لسنة 2022 بتنظيم الشهر العقاري جاء بتعديلات جوهرية من شأنها أن تيسر على المتعاملين في إجراءات التسجيل وهو الأمر الذي سيدفع المواطنين إلى الإقبال الكبير على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتسجيل عقاراتهم وممتلكاتهم، وأيضا حتى تلبي احتياجات مكاتب التوثيق وخاصة في ظل التوسع الكبير والغير مسبوق في افتتاح سلسلة من مكاتب التوثيق التي تعمل بنظام الشباك الواحد والتي تغطي كافة أنحاء الجمهورية.