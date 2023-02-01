وأفاد بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، بأن بلينكن، بحث مع بوريطة "الأولويات المشتركة في إطار العلاقات الثنائية والجهود الرامية إلى الدفع قدما بالاستقرار الإقليمي".

كما تطرق الاتصال إلى زيارة بلينكن الأخيرة للشرق الأوسط، والتزاماته مع القادة المصريين والإسرائيليين والفلسطينيين، والتي دعا خلالها إلى وقف التصعيد ووضع حد لدوامة العنف.

وأضاف البيان أنه بلينكن أشاد بالمغرب لالتزامه من أجل النهوض بالسلم والأمن في المنطقة، بما في ذلك مشاركة المغرب في منتدى النقب.

من جانب آخر، أشار وزير الخارجية الأمريكي - في تدوينة على (تويتر) - إلى أنه ناقش مع بوريطة التعاون الثنائي في مجال الأمن والدفاع على المستوى الإقليمي، بين الولايات المتحدة والمغرب.