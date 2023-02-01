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بلينكن: واشنطن ستواصل جهودها لتهدئة التوتر بفلسطين

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:34 ص
بلينكن: واشنطن ستواصل جهودها لتهدئة التوتر بفلسطين بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية، ستواصل جهودها لتهدئة التوتر بفلسطين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، وأضاف أنتونى بلينكن: اختتمت رحلة مثمرة لإسرائيل والضفة الغربية.

وفى وقت سابق سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن في القدس، حيث عقد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، مؤتمرا صحفيا، بثته قناة القاهرة الإخبارية، وقال وزير الخارجية الأمريكي:  ناقشت خلال جولتي بالمنطقة سبل خفض التصعيد.

وأضاف أنتونى بلينكن، خلال المؤتمر الصحفى: قدمنا مساعدات بقيمة 50 مليون دولار لأونروا، موضحا أنه يجب الحد من عوامل تهديد الاستقرار بالمنطقة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: نقدر جهود السلطة الفلسطينية للتهدئة، ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الفلسطينيين يواجهون تضاؤلًا في آفاق الأمل، مجددا التأكيد على معارضة الولايات المتحدة لتوسع إسرائيل في الاستيطان.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، إلى تهدئة التوتر بعد تفاقم العنف في الضفة الغربية، موضحا أن الولايات المتحدة تعارض أي إجراء من أي جانب من شأنه أن يزيد من صعوبة تحقيق حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعمليات الهدم، والطرد من المنازل وزعزعة الوضع التاريخي القائم بالأماكن المقدسة.


بلينكن

القدس

فلسطين

إسرائيل

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