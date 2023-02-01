وزير الأوقاف يوضح تفاصيل التقدم لمسابقة الأئمة والعمال 2023

كتب: محمد الأحمدى

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" توضيح بشأن سؤال كثير من الراغبين فى التقدم لمسابقة الأئمة والعمال 2023م عن الإيصال البنكى.

وأشار الوزير إلى ضرورة سداد الراغبين فى التقديم مبلغ (24) جنيهًا لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأى من فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة) بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز رقم (781200 / 450 / 9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، مع تحميل صورة الإيصال مع المستندات المطلوبة للتقديم.

وتابع للاطلاع على شروط المسابقة وآلية التقديم اضغط على الرابط:

https://www.facebook.com/prof.mokhtar.gomaa/posts/635846805219647

وعقدت ‏وزارة الأوقاف ورشة تفاعلية للأطفال بمشاركة كبار الكتاب ‏والشخصيات العامة والمبدعين، ضمن فعاليات "برنامج عطلة نصف العام التثقيفى للطفل" اليوم بمسجد: "تحيا مصر 1" بحى الأسمرات التابع لمديرية أوقاف القاهرة، شارك فى الندوة الدكتور عماد مهدى عضو اتحاد الأثريين المصريين بورشة حكى للأطفال ‏بعنوان: "وطننا الجميل"، كما تم تقديم عرض تربوى للأطفال عن حب الوطن، بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، والشيخ أسامة السروجى مدير إدارة أوقاف المقطم، والشيخ محمود حسن عبد الحفيظ إمام المسجد، وجمع غفير من رواد المسجد.

وخلال اللقاء ثمن الدكتور عماد مهدى جهود وزير الأوقاف فى العناية بالأطفال، مقدمًا الشكر لوزارة الأوقاف المصرية على هذه المبادرة، مؤكدًا أن برنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل ذو تأثير فعال، وشديد التميز، من حيث المحتوى المقدم والأنشطة، والقائمين عليه، وأن حب الوطن ليس شعارًا بل اجتهاد وإخلاص كل فرد في مكانه، بما فيهم أطفالنا، فيعبرون عن حبهم لوطنهم بالاجتهاد والحفاظ على التفوق في الدراسة.