وتعد هذه أول زيارة لكولونا إلى دول الخليج العربي وهي دليل على علاقات الصداقة بين فرنسا وهذين البلدين.



ومن المقرر أن تلتقي كولونا مع نظرائها ووزراء آخرين من قطاعي الثقافة والطاقة لبحث ملفات عدة عن عدم الاستقرار في المنطقة، من بينها إيران التي تعثرت المفاوضات النووية معها منذ شهور.

ومن بين الملفات المهمة التي سيتم بحثها -خلال الزيارة- الوضع في لبنان ، البلد الذي انزلق إلى "الفوضى" السياسية والاقتصادية، وكذلك "التوترات المتزايدة في إسرائيل والأراضي المحتلة".