اليوم السابع
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أكرم القصاص
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هولندا تعلن اكتشاف حالة لمرض "جنون البقر" فى إحدى المزارع بالبلاد

الأربعاء، 01 فبراير 2023 02:57 م
هولندا تعلن اكتشاف حالة لمرض "جنون البقر" فى إحدى المزارع بالبلاد جنون البقر ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة الزراعة الهولندية، اليوم الأربعاء، اكتشاف حالة لمرض جنون البقر فى إحدى المزارع بالبلاد، مشيرةً إلى أنه عُثر على حالة الإصابة فى بقرة نافقة، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى.

يذكر أن الحكومة الهولندية، قالت إنها تريد حظر تملك وتربية الحيوانات الأليفة مثل الكلاب ذات الوجه المسطح، والقطط ذات الأذنين المطوية "القطط الاسكتلندية"، التى تبدو لطيفة لكنها تعاني من مشاكل صحية "بائسة"، حيث قالت وزيرة الزراعة الهولندية بيت أديما، الجمعة، إنه سيسعى لحظر ملكية سلالات المصممين وحظر صورهم في الإعلانات أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لما نشره موقع "france24".

وقالت أديما، في بيان: "نجعل الحياة بائسة بالنسبة للحيوانات البريئة فقط لأننا نعتقد أنها جميلة ولطيفة"، وأضافت: "هذا هو السبب في أننا نتخذ اليوم خطوة كبيرة نحو هولندا حيث لا يوجد حيوان أليف يعاني من مظهره أو مظهرها، على الرغم من الإطلالات المرغوبة التي جعلتها مفضلة لدى المشاهير ولاعبا أساسياً بين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه الحيوانات الأليفة تعاني من مجموعة من الظروف الصحية".

 


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