هولندا تحظر تربية حيوانات أليفة بسبب مشاكلها الصحية..القطط الأسكتلندية الأبرز

كتب إيهاب محمد

قالت الحكومة الهولندية، إنها تريد حظر تملك وتربية الحيوانات الأليفة مثل الكلاب ذات الوجه المسطح، والقطط ذات الأذنين المطوية "القطط الاسكتلندية"، التى تبدو لطيفة لكنها تعاني من مشاكل صحية "بائسة"، حيث قالت وزيرة الزراعة الهولندية بيت أديما، الجمعة، إنه سيسعى لحظر ملكية سلالات المصممين وحظر صورهم في الإعلانات أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لما نشره موقع "france24".

وقالت أديما، في بيان: "نجعل الحياة بائسة بالنسبة للحيوانات البريئة فقط لأننا نعتقد أنها جميلة ولطيفة"، وأضافت: "هذا هو السبب في أننا نتخذ اليوم خطوة كبيرة نحو هولندا حيث لا يوجد حيوان أليف يعاني من مظهره أو مظهرها، على الرغم من الإطلالات المرغوبة التي جعلتها مفضلة لدى المشاهير ولاعبا أساسياً بين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه الحيوانات الأليفة تعاني من مجموعة من الظروف الصحية".



كلب بوجه مسطح

وقال الوزيرة الهولندية، إن "المالكين في كثير من الأحيان لديهم نوايا حسنة، لكنهم في الغالب لا يدركون الجانب المظلم لمظهر حيواناتهم الأليفة"، وأضافت أديما: "هذا الموضوع يمسني كوزير ولكن كإنسان".

وتابعت إن "الحكومة ستضع الآن قائمة كاملة بالسلالات المصابة"، مضيفة أن "الأمر قد يستغرق بعض الوقت"، لكن هيئة الإذاعة العامة NOS قالت إن كلاب البج ذات الوجه الاسفنجي قد تكون من بين تلك المحظورة.



كلب

حظرت هولندا تربية الحيوانات الأليفة التي تأثرت بمظهرها في عام 2014

حظرت هولندا تربية الحيوانات الأليفة التى تأثرت بمظهرها في عام 2014 ، لكن بعض الحيوانات لا تزال خاضعة للمتاجرة بها بشكل غير قانوني أو تُشترى من الخارج، وتم تصميم القواعد الجديدة المقترحة لسد ثغرة بحيث يكون امتلاكها غير قانوني أيضًا.

في عام 2019، حدثت الحكومة الهولندية، القواعد لتطبق على وجه التحديد على الكلاب التي يقل طول خطمها عن نصف جمجمتها، وقالت أديما في خطاب إلى البرلمان يعرض الاقتراح: "الكلاب التي لديها أنف قصيرة للغاية تنفث باستمرار، مما يجعلها تلهث طوال حياتها، والكلاب التي لها شكل جمجمة منحرف قد تعاني من صداع دائم"، وتابعت: "القطط التي لديها آذان مطوية يكون لها غضروف منحرف مما يسبب لها الكثير من الألم".

وزارة الزراعة: الكلاب ذات الأذنين ستكون مؤهلة بالتأكيد للحظر

قالت وزارة الزراعة إن السلالات ذات الأذنين ستكون مؤهلة بالتأكيد للحظر، كما كان الحال بالفعل في منطقة فلاندرز في بلجيكا المجاورة، وأضافت في مذكرات مصاحبة للاقتراح: "هناك دليل علمي على هذه القطط أنها تعاني دائمًا لأنها تعاني من عيب في الغضروف ناتج عن جين معين".

وأضافت أن الحكومة طلبت المشورة من خبراء في علم الوراثة البيطري بجامعة أوتريخت بوسط هولندا، أي حظر يأتي بعد فترة انتقالية. يُسمح للأشخاص الذين يمتلكون حاليًا أحد الحيوانات الأليفة بالاحتفاظ بها حتى يموت الحيوان.

وجدت الدراسات الحديثة أن الكلاب الأخرى التي يتم تربيتها لتكون لديها أنوف قصيرة، مثل البلدغ الفرنسي والإنجليزى، أكثر عرضة للمشاكل الصحية، خاصة مع التنفس.