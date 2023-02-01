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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى القاهرة بعد اعتمادها رسميا

الأربعاء، 01 فبراير 2023 01:03 م
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى القاهرة بعد اعتمادها رسميا وزارة التربية والتعليم
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 /2023، ومن المقرر إتاحتها بعد رفها على موقع محافظة القاهرة، غدا، من خلال اللينك التالى https://www.cairomoe.net/.
 
واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح 77.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة حضر منهم 18520 طالبا وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة. 
 
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2% ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 53%.
 
وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

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رابط نتيجة الاعدادية



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