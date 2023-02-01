نتيجة الشهادة الإعدادية فى بنى سويف.. استمرار تقدير ومراجعة أوراق الإجابة

بنى سويف هانى فتحى

يواصل العمل اليوم الأربعاء، داخل مقار لجنتى النظام والمراقبة وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف استعداد للانتهاء من أعمال التقدير والمراجعة، وظهور النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشهد قطاع "أ" الخاصة أعمال التقدير والمراجعة للشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بإجمالى ما يزيد عن 30 ألف طالبا وطالبة، ويضم إدارات: بني سويف وببا وإهناسيا وقطاع "ب" بمدرسة جمال عبد الناصر بإجمالى ما يزيد عن 31 ألف طالبا وطالبة، ويضم إدارات الواسطى وسمسطا وناصر والفشن، وانتظام أعمال التقدير والمراجعة استعدادا لظهور النتيجة.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي التعليم، سير أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، والتى جرى عقدها في الفترة من 18 إلى 25 يناير الجارى، وبلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات أكثر من 61 ألف طالباً وطالبة أمام 308 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.