نتيجة الشهادة الإعدادية فى بنى سويف.. استمرار تقدير ومراجعة أوراق الإجابة

يواصل العمل اليوم الأربعاء، داخل مقار لجنتى النظام والمراقبة وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف
استعداد للانتهاء من أعمال التقدير والمراجعة، وظهور النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويشهد قطاع "أ" الخاصة أعمال التقدير والمراجعة للشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بإجمالى ما يزيد عن 30 ألف طالبا وطالبة، ويضم إدارات: بني سويف وببا وإهناسيا وقطاع "ب" بمدرسة جمال عبد الناصر بإجمالى ما يزيد عن 31 ألف طالبا وطالبة، ويضم إدارات الواسطى وسمسطا وناصر والفشن، وانتظام أعمال التقدير والمراجعة استعدادا لظهور النتيجة.
وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي التعليم، سير أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، والتى جرى عقدها في الفترة من 18 إلى 25 يناير الجارى، وبلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات أكثر من 61 ألف طالباً وطالبة أمام 308 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.
وبدأت المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، حيث تم إتاحة نتائج امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى، إضافة إلى تجهيز المدارس لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية الخميس 26 يناير 2023.
وأكدت الوزارة، أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.
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