نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه بني سويف 2022 .. تعرف على التفاصيل

وتقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.
من جانبه أوضح الأستاذ محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 91.70% ، ثم إدارة ناصر في المركز الثاني بنسبة 79.70% ، وإدارة ببا في المركز الثالث بنسبة 78.67% ، واهناسيا في المركز الرابع بنسبة نجاح 76.63% ، تلتها إدارة تعليم الواسطى بنسبة 69.50% ، فإدارة سمسطا بنسبة 63.25% ، وإدارة تعليم الفشن في المركز السابع بنسبة 55.76%
تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام 2021/2022 ، قد جرى عقدها في الفترة من 17 إلي 23 مايو الماضي ، وتقدم لها أكثر من 66 ألف طالياً وطالبة تم توزيعهم على 312 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة
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