افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لاستخدام المياه الجوفية بمحطة المنشأة الكبرى بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وحدة الترشيح الطبيعي لاستخدام المياه الجوفية(RBf) بمحطة مياه المنشأة الكبرى التابعة لمركز كفر شكر، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية واستخدام طبقات التربة كمرشح طبيعي في الأماكن المجاورة لنهر النيل، والتي تم تنفيذها ببرتوكول تعاون مشترك بتمويل من نادى روتاري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وأوضح، أن محطة مياه المنشأة الكبرى المرشحة تعمل بكامل طاقتها وتخدم حوالى 20 ألف نسمة من مناطق المنشأة الكبرى والمنشأة الصغرى وتوابعها، وتم إنشاء وحدة الترشيح الطبيعي بتلك المحطة لزيادة كمية المياه المنتجة بداخل المحطة ليضيف 25 ل/ثانية من مياه الشرب بأقل تكلفة ومن خلال طرق بديلة لمصادر المياه.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية علي تقديره لدور نوادي روتاري بمصر في تقديم الدعم لخدمة المجتمع المحلى وتحقيق الأهداف القومية، وفقا لخطة الدولة الاستراتيجية في مجال التنمية المستدامة.

وقال المهندس عماد عبد الوهاب، محافظ المنطقة الروتارية، إن الاتحاد النوعي لأندية روتاري مصر يهدف إلى تنمية المجتمع وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق المحرومة والأسر الفقيرة ورفع كفاءة شبكة المياه لإنتاج مياه شرب آمنة تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وحضر الافتتاح مهندس عماد عبد الوهاب محافظ المنطقة الروتارية، والدكتورة نيرة عبد الوهاب رئيس لجنة المياه بالمنطقة الروتارية، ومهندس محمد البيلى منسق مساعدى محافظ المنطقة الروتارية، وممثلى أندية الروتارى بمصر.



الوحدة بعد افتتاحها



الوحدة المرشحة