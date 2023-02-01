موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء السويس البحرى لسوء الأحوال الجوية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء السويس البحري بمحافظة السويس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية حيث سجلت سرعة الرياح 20عقدة واتجاه الرياح جنوبية غربية والضغط 1015 وارتفاع الموج من 1.5 : 2.5 متر ومدي الرؤية 6 كم والرطوبة 50% ودرجة الحرارة 17 درجة وحالة البحر مضطربة جدًا.

كما أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر عن إيقاف مختلف الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.