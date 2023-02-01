مواجهة الشائعات ..ضمن فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية

كتب محمد صبحى

استكملت فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية والذي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف كلا من الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، بمحاضرة عن الأمن القومي المصري.

وأوضح الدكتور محمد الشناوى أن جامعة الجلالة لا يتوقف دورها فقط على الجانب التعليمي فقط، بل يتخطى ذلك إلى بناء شخصية الطلاب ومهاراتهم من الناحية العملية والفكرية، عن طريق ممارسة كافة الأنشطة الطلابية المختلفة، من خلال إتاحة برامجَ للأنشطة الطلابية التي تساعد في تنمية مواهب الطلاب وتكوين شخصياتهم المتكاملة.

وتقدم الدكتور كريم همام بخالص الشكر للطلاب على التمثيل والأداء المشرف خلال مشاركتهم في فعاليات الأسبوع، مفيدا أن كل طالب شارك كان نموذج جيد جدا للجامعة وللمحافظة وللمجتمع بأكمله، حيث تميز طلاب وطالبات الجامعات الأهلية والتكنولوجيا في جميع الأنشطة والمجالات الأدبية والعلمية، والفنية، والرياضية والثقافية.

وانطلقت ندوة الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات وحاضر فيها الدكتور رامى عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن القومى زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا متحدثا عن معادلة إدارة الدولة وتطرق للحديث عن التنمية والأمن أنهما وجهان لاستقرار الدولة.