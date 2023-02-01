منتدى شباب العالم.. تجربة عالمية ثرية يجمع شبابًا واعدًا يطمح فى بناء المستقبل

كتب محمد السيد

استعرض مقطع فيديو فعاليات منتدى شباب العالم منذ انطلاقه فى عام 2017، الذى يجمع شبابًا واعدًا يطمح في بناء مستقبل أفضل لوطنه، لإرسال رسالة سلام وازدهار من أرض مصر.





انطلقت أول نسخة من منتدى شباب العالم في 2017 من شرم الشيخ والتى تعرف بمدينة السلام عاصمة شباب العالم، وهو الوصف المناسب للمدينة التى احتضنت العديد والعديد من مؤتمرات السلام الدولية.

وبدأ كل شيء فى المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الرابعة فى عام 2017 بالإسماعيلية، عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ختامه عن مشاركته للشباب المصرى فى دعوة الشباب من مختلف دول العالم للمشاركة في منتدى شباب العالم بنسخته الأولى.

ونجح المنتدى في خلق تجربة مثرية لا تنسى للشباب من جميع أنحاء العالم، كما مهد الطريق للمنتديات اللاحقة للحصول على دعم مستمر من الرئيس السيسى على مدار 4 نسخ من منتدى شباب العالم منذ عام 2017 وحتى 2021.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وشهد المنتدى في نسخته الثالثة عام 2019 مشاركة آلاف من شباب العالم لمناقشة عدد من الموضوعات الثرية حول الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.