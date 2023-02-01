مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 11 رحلة طيران بينهم 4 رحلات من بولندا

وكشفت جداول تشغيل الرحلات اليومية بمطار مرسى علم الدولي، اليوم أن تصل الي المطار رحلتين خاصتين، ورحلة خدمات بترولية، ورحلة من بلجيكا، و4 رحلات من بولندا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من المانيا ورحلة من هنغاريا.

وكان استقبل أمس الثلاثاء، مطارا الغردقة ومرسى علم، 101 رحلة طيران دولية، تقل علي متنها 18 الف سائح، حيث استقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات امس الثلاثاء، 16 ألف سائح من مختلف الجنسيات، قادمين على متن 89 رحلة طيران.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي امس، 12 رحلة طيران دولية ضمن 70 رحلة طيران دولية تصل من بداية الاسبوع حتي نهايته الجمعه المقبل، حيث يتم انهاء اجراءات الوصول للسياح الوافدين للفنادق للاستمتاع باجازاتهم .

وتبين من كشوف الرحلات اليومية لمطار مرسى علم الدولي، وصول رحلات اليوم 4 منها من بولندا، ورحلة من هنغاري، ورحلتين من المانيا، ورحلة من بلجيكا، ورحلتين خاصتين.