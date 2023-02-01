وأكد وزير السياحة التونسي أن الفاعلية تعمل علي تعزيز التقارب وخدمة التنمية المستدامة بأبعادها المتعددة، مشيرا إلى أن السياحة تشمل جوانب ومجالات متعددة، لافتا إلى أهمية التراث في المجال السياحي وأن الطهي يعد من عوامل الجذب السياحي وارتباطه بتراث المدن ورونقها وتميزها بما يؤكد ضرورة الاهتمام به مميزة تنافسية.

وأعلن دعمه إلي قرار إعلان يوم وطني للاحتفال بالأكلة التونسية، مشيرا إلى أن المطبخ العربي يمثل الذوق الأصيل.

بدوره، أكد رئيس المنظمة العربية للسياحية أهمية منتدى أيام الطهي العربي، وأن السياحة تمثل صناعة في الأساس ويشكل الطهي جزء أساسيا منها، كما أنه يمثل مورثا عربيا.

وقال إن المنظمة العربية للسياحة تعمل بالتعاون مع تونس وتم وضع خطة العمل في مجالات متعددة، لافتا إلى دور السياحة في دعم التسامح ونشرها، مشيراً إلى ضرورة تعزيز جودة العنصر البشرى لتطوير جودة المنتج السياحي.

وفي السياق، أقامت السفارة المصرية في تونس جناحا مصريا مميزا في إطار المشاركة في الدورة الأولي من مهرجان أيام الطهي العربي افتتحه السفير إيهاب فهمى سفير مصر فى تونس، برفقة وزير السياحة التونسي، ورئيس المنظمة العربية للسياحة.

وشهد الجناح المصري إقبالا كبيرا من قبل رواد المهرجان ووفود الدول العربية المشاركة.

وأكد السفير إيهاب فهمى حرص مصر علي المشاركه الفعالة في كافة المحافل الثقافية في تونس وذلك في إطار عام الثقافة المصرية التونسية، وبما يسهم أيضا في تعزيز التواصل الثقافي بين مصر وتونس وكافة الدول العربية.

وأضاف "فهمي" أن الجناح المصري يجسد الحضارة والثقافة المصرية العريقة والمتنوعة من خلال موروثها التاريخي ومقوماتها السياحية الفريدة بالاضافة إلي خصوصية المأكولات المصرية الثرية التي تحظي بإعجاب مختلف الشعوب العربية.