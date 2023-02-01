مصرع طالب فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى طالب مصرعه، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية بالطريق الإقليمى، نزلة قرية بنى صالح، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس، يفيد إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية بالطريق الإقليمى، نزلة قرية بنى صالح.



انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ بالفحص مصرع " حسن ا أ" 21 عاما طالب مقيم الحميدية، إثر اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية يستقلها، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المتوفى إلى مستشفى بلبيس المركزى والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه، وتم التحفظ على السيارة النقل.



وفى سياق متصل لقى شاب مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بالطريق الإقليمى تجاه بنها نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى تجاه بنها بعد نزلة السعديين.



انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة التخطى الخاطئ وذلك بالطريق الإقليمى تجاه بنها بعد نزلة السعديين، وأسفر الحادث عن مصرع" فارس إ أ" 21 عاما مقيم منيا القمح، وإصابة شاب أخر، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى السعديين والتحفظ على المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ولحين إصدار قرارها بالدفن، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.