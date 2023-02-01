مصرع طالب جامعى وإصابة آخر تعرضا لإعياء شديد داخل منزل ببنى سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف إقليم شمال الصعيد يفيد بإصابة طالبين بحالة إعياء شديدة وتعرضهما لقئ ودوخة بشكل مفاجئ بقرية بياض العرب شرق النيل دائرة مركز بني سويف، وعقب وصول سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين مصرع طالب وإصابة آخر، جرى نقلهما إلى المستشفى.

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف ومحمد أحمد ابوالحسن 18 عامًا، طالب في كلية تكنولوجيا المعلومات، يقيم بقرية دهروت التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصى، فيما نقل محمد على ماهر 20 عامًا، يقيم بمحافظة المنيا، مصابًا بحالة إعياء عبارة عن قئ ودوخة وصداع، يجرى الآن تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له داخل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن للمتوفى.