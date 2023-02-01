مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه وأصيب 11 شخصا آخرين، فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى بالقرب من مركز ملوى بالمنيا.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس نقل عام بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مدخل مركز ملوي.



بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين أعمارهم مختلفة ومن بينهم 9 من السودان، وجري نقلهم جميعا إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات كدمات وجروح واشتباه كسور وأرتجاج.

وأفادت التحريات الأولية، وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ومحاولة التخطي الخاطئ، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم التحفظ علي السيارتين، ونُقلت الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.