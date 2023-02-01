مصرع شاب سقط من قطار فى مركز دشنا بقنا

قنا - صابر سعيد

لقى شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد سقوطه من قطار في مركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب في حادث قطار بعد سقوطه بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع أحمد عبد الحكيم محمد، 40 عاما، من بولاق بالقاهرة، بعد سقوطه.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى بفاو في دشنا.







